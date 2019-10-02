Теплый атмосферный фронт принесет почти летнюю погоду в Поволжье

ТАСС, 2 октября. Аномально теплая погода установится в четверг и пятницу в регионах Поволжья, температура воздуха в Саратовской, Пензенской областях достигнет плюс 18-20 градусов, сообщил в среду ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На прошлой неделе и в начале текущей в регионах Поволжья установилась холодная погода с дождями и заморозками, температура воздуха была примерно на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

"Уже в ближайшие сутки погода в Поволжье будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта, температурный фон устремится вверх. Дневная температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла в северных регионах Поволжья (Кировская область) с небольшими локальными дождями, [в южных регионах, например] в Пензенской и Саратовской областях, [ожидается] от 13 до 18 градусов тепла. В четверг [ожидается] мощное потепление, солнечная погода и никаких осадков, в Поволжье будет до плюс 15-20 градусов, практически летние температуры. В пятницу потепление еще усилится, то есть к концу недели в регионе ожидается если не летняя погода, то температура примерно конца августа, это аномальное тепло, возможно, даже ознаменуется рекордами", - сказал Тишковец.

В ряде регионов теплая погода уже дает о себе знать. После затяжных дождей в среду выглянуло солнце в Кирове. В Ульяновске после сентябрьских холодов столбик термометра поднялся 1 октября до 12 градусов, днем в среду ожидается 16 градусов тепла.

Тем не менее, по словам Тишковца, уже к выходным в Поволжье снова похолодает. "В западную часть Поволжья прорвется холодный фронт, пройдут ливневые дожди, усилится ветер, температура начнет стремительно понижаться: в Нижегородской области до 8-13 градусов тепла, в Пензенской - до 9-14 градусов, в Саратовской - до 12-17 градусов", - сказал Тишковец.