Власти Коми пообещали ухаживать за ВПП в Ижме, куда в 2010 году чудом сел Ту-154

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Начальник вертолетной площадки села Ижма в Республике Коми Сергей Сотников, на чью полосу в 2010 году чудом сел самолет Ту-154М с 81 человеком на борту, вышел на пенсию после более чем 40 лет работы. Районные власти совместно с компанией “Комиавиатранс” подыскивают нового начальника и намерены продолжить ухаживать за взлетно-посадочной полосой. Об этом рассказала ТАСС замруководителя администрации Ижемского района Людмила Чупрова.

“Нам поступило официальное письмо от “Комиавиатранса” с просьбой, чтобы мы подобрали кандидатуру на замену Сергею Михайловичу Сотникову в связи с его выходом на пенсию с 1 октября. На данный момент вопрос решается, кандидат есть, договариваются по оплате, оформляются документы. Конечно, за полосой продолжат ухаживать, а вдруг в Ижму когда-нибудь вновь самолеты полетят. Сергей Михайлович человек ответственный, обещал все дела передать и нового человека всему обучить”, - рассказала ТАСС замруководителя районной администрации.

Сам Сергей Сотников настроен более скептически. “Восстанавливать взлетно-посадочную полосу не будут, нецелесообразно это. Сейчас дороги есть, Ираёль [железнодорожная станция] в 90 км от Ижмы, сел на поезд и поехал в любой конец Российской Федерации. А на полосе уже бетонное шелушение пошло, асфальтировать надо, аэронавигация и прочее – затраты на 40 млн рублей. Посчитали, что это неоправданные расходы”, - рассказал Сотников ТАСС, сославшись на выводы властей и авиакомпании.

Вертолетное сообщение в районе востребовано, вертолеты – единственная связь в период распутицы с шестью селами, где проживает более 3,5 тыс. человек. В межсезонье рейсы исполняются три раза в неделю, не считая вылетов санитарной авиации. “Вертолеты нам очень нужны. Начинают летать с середины октября и почти до Нового года, пока зимники не установятся, в прошлом году – до 25 декабря. А затем весной летают с апреля по июнь”, - рассказала замруководителя районной администрации.

Сергей Сотников стал известен на всю страну после успешного приземления в Ижме 7 сентября 2010 года самолета Ту-154М. Жертв удалось избежать во многом благодаря Сотникову, который по собственной воле своими силами поддерживал в удовлетворительном состоянии многие годы неиспользуемую полосу – зимой чистил от снега, летом вырубал пробивавшиеся сквозь бетонные плиты кустарники. Сотников награжден почетной грамотой Республики Коми, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. После аварийной посадки самолет был отремонтирован и эксплуатировался до 2018 года. На данный момент установлен в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачево.