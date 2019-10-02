Представители пяти стран примут участие в финале конкурса осетинского пива 4 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Финал международного национально-культурного фестиваля осетинского пива "Ирон баганы-2019" пройдет 4 октября в Северной Осетии. Участие в нем также примут пивовары из Южной Осетии, Бельгии, Франции и Турции, сообщила в среду пресс-служба министерства культуры республики.

"Финал VI Международного национально-культурного фестиваля-конкурса осетинского пива "Ирон баганы-2019" состоится 4 октября в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. На Театральной площади лучшие пивовары Северной и Южной Осетии, Самары, Санкт-Петербурга, Бельгии, Франции и Турции представят гостям конкурса образцы собственноручно приготовленного древнего осетинского напитка", - говорится в сообщении.

Конкурсанты также представят традиционные осетинские блюда, которыми украсят выставочные стенды. Кроме того, на площади проведут республиканскую выставку работ осетинских художников и декоративно-прикладного искусства народных умельцев Северной Осетии. Также гости фестиваля смогут посетить театрализованный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности республики.

Впервые осетинское пиво упоминается в Нартском эпосе. Монументальной женской фигурой в нем является Шатана, которая не раз спасала нартов (героев осетинского эпоса). Именно эта героиня первой сварила напиток. В эпосе довольно подробно описывается процесс приготовления пива, которому следуют и сегодня.

По восстановлению первоначального рецепта напитка на кафедре технологии пищевых продуктов в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Хетагурова ведется многолетняя научная работа.