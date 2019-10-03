Специалисты сообщили о миграции медведей из Забайкалья в Бурятию

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Бурые медведи из Забайкальского края из-за сгоревшего леса и бескормицы начали мигрировать в соседнюю Бурятию. Об этом сообщила ТАСС в четверг начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Юлия Андреевская.

"По информации охотников, специалистов Бурприроднадзора, наблюдается миграция медведей из Забайкалья в приграничные районы Бурятии - Мухоршибирский, Бичурский. Вероятнее всего, это происходит из-за того, что в соседнем регионе из-за сильных пожаров есть проблемы с кормовой базой для животных", - сообщила Андреевская.

По ее словам, в самой Бурятии наблюдается рекордное за последние десять лет количество бурых медведей - более 5,3 тыс. особей. "Мы предупреждаем местных жителей о потенциальной опасности, в том числе и из-за того, что из Забайкалья звери идут, потому что сейчас как раз время сбора дикоросов, орехов, человек и медведь могут столкнуться в лесу. Кроме того, хищники в условиях перенаселения, миграции других особей могут выходить на территории, где работают артели, на животноводческие стоянки, - отметила специалист. - Такой случай уже произошел в конце сентября в селе Бичура, там голодного медведя, который появился рядом с людьми, пришлось убить".

Ежегодно определяется квота на добычу бурого медведя, в Бурятии в охотничий сезон разрешается добывать 542 особи, но, как сказала Андреевская, квота осваивается лишь на 40%: из-за того, что затраты на такой промысел у охотников превышают прибыль, которая может быть получена. "Спрос на шкуры медведя, тот же медвежий жир, невелик", - пояснила собеседница. Также бурному размножению медведей способствуют многочисленные свалки, на которых выросло уже не одно поколение этих хищников, особенно на севере Бурятии, рядом с Байкало-Амурской магистралью. На восточном побережье Байкала на особо охраняемых природных территориях, сообщил ТАСС начальник отдела науки "Заповедного Подлеморья" Александр Ананин, мигрирующих медведей пока не обнаружено, постоянно обитающих - стабильно около 300 особей, все они в основном обитают в горном лесном поясе, где есть заросли кедрового стланика.

В Забайкальском крае медведи из-за голода стали чаще выходить к людям, одного зверя застрелили в дачном кооперативе в пригороде Читы. Неоднократно сообщалось об обнаружении медвежьих следов в разных окрестностях столицы региона, Улетовского и других районов.