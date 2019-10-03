Новый руководитель СУ СК по Карачаево-Черкесии Щепкин представлен главе региона

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Новый руководитель следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Николай Щепкин, который ранее занимал пост замруководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, представлен главе республики Рашиду Темрезову.

"Сегодня и. о. руководителя управления кадров СК России Сергей Горяйнов официально представил мне руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Николая Щепкина, назначенного на эту должность указом президента РФ. Сергей Николаевич представил нового руководителя как человека, обладающего необходимыми профессиональными знаниями и большим опытом работы на различных должностях в российских органах правопорядка. Он выразил уверенность, что Николай Вячеславович Щепкин при поддержке коллектива управления будет ответственно выполнять стоящие перед ним служебные задачи", - написал в четверг Темрезов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что обсудил с новым руководителем вопросы повышения эффективности работы органов исполнительной власти региона.

Николай Щепкин родился 18 августа 1975 года в Москве. В 1995 году занял должность помощника следователя прокуратуры Северо-Западного административного округа города Москвы. До назначения руководителем управления в КЧР работал заместителем руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Щепкин награжден званиями и медалями "Почетный работник СК при прокуратуре Российской Федерации", "За безупречную службу" II степени, знаком отличия "Отличник следственных органов", "За верность служебному долгу", медалью "За безупречную службу" I степени.