Спортивный зал открылся в Центре по противодействию экстремизму в КБР

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Спортивный зал общей площадью 360 кв. м открылся на территории Центра по противодействию экстремизму в Нальчике Кабардино-Балкарии.

"Этот спортивный зал даст вам возможность быть еще в лучшей в форме, потому что сотрудник МВД должен быть всегда здоров, силен и быстро реагировать на любые изменения в оперативной обстановке. Уверен, что инфраструктура центра будет еще развиваться. Будут приложены большие усилия для того, чтобы вы работали в комфортных условиях", - сказал на открытии полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников. Полпред также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за выполнение сложных оперативных задач, за достижение мира и межнационального согласия на Северном Кавказе.

Избранный глава республики Казбек Коков также поздравил сотрудников с открытием спортивного зала и поблагодарил за службу. "Хочу выразить слова благодарности за ту службу, которую вы несете по обеспечению правопорядка и безопасности, спасибо вам большое за это. Желаю вам успехов в службе, а самое главное, чтобы вы в здравии возвращались в свои дома", - сказал Коков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО, здесь располагается не только Центр по противодействию экстремизму, но и Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Спортивный зал был построен за три месяца. В нем одновременно могут заниматься около 40 сотрудников. Созданы необходимые условия для проведения спортивных занятий, тренировок, соревнований и повышения спортивного мастерства сотрудников. Спортзал оборудован системой кондиционирования воздуха, пожарной сигнализацией, раздевалками, автономным отоплением, душевыми кабинами, спортивным инвентарем, тренажерами.