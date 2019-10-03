В Железноводске художники украсят многоэтажку 3D-граффити

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Художники нарисуют на фасаде многоэтажного дома в Железноводске (Ставропольский край) объемную стрекозу, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.

"Над созданием объемного рисунка 3D трудится целая команда известных российских художников из творческого объединения Graffiti Russia", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что художники приехали из Челябинска.

По словам одного из художников Станислава Сухарева, стену девятиэтажки украсит изображение облаков, пшеничного поля и огромной 3D-стрекозы.

"Каждый рисунок наносится вручную без привлечения каких-либо технологий, а для удобства работы на высоте мы используем специальное строительное снаряжение", - приводятся в сообщении слова художника.

Пресс-служба отмечает, что фасад многоквартирного дома станет вторым проектом команды Graffiti Russia в Железноводске. В конце лета молодые художники приняли участие в оформлении нового общественного пространства "Комсомольская поляна", где изобразили граффити на спортивную тематику.