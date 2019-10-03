Включение двух районов Архангельской области в Арктическую зону поможет туризму

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Включение Лешуконского и Пинежского районов Архангельской области в Арктическую зону РФ будет способствовать развитию туризма, лесозаготовки и транспорта на этих территориях. Такое мнение в четверг высказал представитель губернатора региона по развитию Арктики Лев Левит на заседании постоянного комитета по делам Севера и малочисленных народов Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

"Это будет способствовать развитию Северного морского пути. По территории Пинежского района будет проходить северное звено железнодорожной магистрали "Белкомур", что усилит связанность территорий <…> Большой потенциал Лешуконского и Пинежского районов заложен для туристской рекреационной деятельности и спорта, и в целом надо отметить, что включение этих двух районов укрепит географический и геоэкономический каркас Арктической зоны Российской Федерации", - сказал Левит.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Матвей Чупров, ПАСЗР поддерживает включение двух районов Архангельской области в состав Арктической зоны РФ. "Эти районы, как и те, которые включены в состав Арктической зоны, имеют те же самые характеристики: труднодоступность, монопрофильность хозяйства. Если они будут включены, можно будет рассчитывать на федеральную поддержку, будут реализоваться более льготные для инвесторов режимы, а жители получат все возможные социальные льготы и поддержку", - отметил он.

По словам Левита, механизмы поддержки в Арктической зоне РФ позволяют, в частности, стимулировать развитие производства. "Категория Крайнего Севера охватывает в первую очередь социальные льготы, выплаты гражданам, отличие Арктической зоны - это приоритет развития промышленного, транспортного, инфраструктурного сектора. Через привлечение новых проектов на стратегически важные территории можно улучшить экономическое и социальное положение жителей", - сказал он.

В состав Арктической зоны РФ входят семь из 21 муниципального образования Архангельской области: города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский, Мезенский, Онежский районы и Новая Земля.