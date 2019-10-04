В Хабаровске демонтируют дамбы в связи со спадом воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Рабочие к середине октября разберут все дамбы, возведенные для защиты Хабаровска от паводка. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Работы по демонтажу дамб начаты в Хабаровске. До середины октября предприятию отрасли благоустройства предстоит разобрать четыре насыпных сооружения, которые этим летом во время паводка сдерживали натиск Амура", - говорится в сообщении.

Сначала разберут дамбу в районе улицы Запарина. Там рабочим необходимо вывезти почти 10 тыс. кубометров сланца.

"Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме", - поясняется в сообщении. В августе этого года из-за резкого повышения Амура, чтобы не допустить подтопления целого микрорайона, было принято решение перекрыть вход в затон. Сейчас на демонтаже насыпи работают десять большегрузных машин и экскаватор. "Нам предстоит еще разобрать и вывезти сланец со стадиона имени Ленина, с улиц Правобережной и Богачева, где также были возведены дамбы. Объем там небольшой, в общей сложности в основание насыпей было уложено 1,7 тыс. кубометров сланца", - отметил исполняющий обязанности начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Полностью убрать дамбы в Хабаровске должны до 15 октября. Стоимость работ оценивается в 7,5 млн рублей.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. Из-за роста уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод в регионе были подтоплены десятки населенных пунктов. Около тысячи жилых домов, дворы, дачи, дороги, сельхозугодья. В Хабаровске были подтоплены некоторые частные дома, дороги вдоль береговой линии, нижняя прогулочная зона городской набережной, дачи на близлежащих островах. Уровень Амура у города достигал 644 см при отметке опасного явления 600 см. Вода стала уходить в начале сентября. Сейчас обстановка стабилизируется. Уровень воды у города составляет 389 см.