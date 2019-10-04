Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста. В пятницу саперы специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым их уничтожили. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: две авиационные бомбы весом 10 кг, одна авиационная бомба весом 2,5 кг, одна граната Ф-1, обнаруженные в акватории города Керчи на транспортном переходе 2 "Краснодарский край-Крым" в районе 281-й опоры (возле Крымского моста - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе. Он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Железнодорожное движение по нему планируется запустить в конце декабря 2019 года.