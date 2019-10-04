В Приморском сафари-парке поселился первый на Дальнем Востоке лигр

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Гибрид льва и тигра поселился в Приморском сафари-парке. Для него планируют обустроить отдельный парк. Об этом в пятницу сообщили на сайте сафари-парка.

"Единственный на Дальнем Востоке лигр-самец Благ жил в мини-зоопарке кафе "Дикая орхидея" рядом с трассой Владивосток - Находка. Именно он переехал в Приморский Сафари-парк. Место для прогулок у лигра пока небольшое - 72 квадратных метра. Мы планируем сделать для редкого зверя отдельный большой парк", - говорится в сообщении.

Благ родился 27 февраля 2012 года, это гибрид самца льва и самки тигра, он является крупнейшим представителем семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Он может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает триста килограммов, больше, чем у крупных львов. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес имеет вес 450 кг, что тяжелее среднего льва в два раза. Лигр выглядит как гигантский лев с размытыми полосами.

Сафари-парк уточняет, что в дикой природе нельзя встретить такого зверя, в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Современный ареал льва включает в основном центральную и южную Африку, в то время как тигр исключительно азиатский вид.

"В России одна лигрица содержится в Новосибирском зоопарке, другая - в Липецком. Также лигров можно увидеть на представлениях Большого Московского государственного цирка. Одна лигрица по кличке Маруся содержится в мини-зоопарке при санатории "Октябрьский" в городе Сочи", - сообщает сафари-парк.