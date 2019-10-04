ЕАО вновь просит Минфин выделить 123 млн рублей на погашение долгов за отопление

ТАСС, 4 октября. Власти Еврейской АО повторно обратились к Минфину РФ с просьбой о выделении до конца года 123 млн рублей на выплату долгов районов перед ресурсоснабжающими компаниями за тепло, сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь. Ранее эту сумму согласовал федеральный центр, однако она не была выделена.

Левинталь сообщил, что такая сумма была накоплена за прошлый отопительный сезон за снабжение теплом школ и других соцобъектов. Администрации районов, в чью компетенцию входит расчет за отопление, не могут сделать этого из-за отсутствия средств.

Левинталь сообщил, что область также нуждается в 320 млн рублей на выплату компенсаций ресурсоснабжающим компаниям за разницу между стоимостью услуги по теплоснабжению и установленным для населения тарифом.

Дисбаланс областного бюджета превышает 2 млрд рублей, регион около года работает с Минфином и другими федеральными ведомствами над достижением сбалансированности бюджета. В сентябре региону выделили порядка 990 млн рублей на социальные расходы. Также в сентябре направили 98 млн рублей и позже еще 120 млн рублей на подготовку котельных к зиме, закупку угля и на восстановление работоспособности госпредприятия, через которое будут вестись централизованные поставки топлива.

Власти в Еврейской АО ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах с населением около 16 тыс. человек. Сообщалось об отсутствии нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовности ряда котельных к отопительному сезону. Глава Минстроя Владимир Якушев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства 25 сентября сообщал, что одна из главных проблем в ЕАО в централизованных поставках угля. Глава региона Левинталь сообщал агентству, что с нового года большая часть поставок топлива будет централизована.