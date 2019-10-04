Нижнюю часть Каскадной лестницы открыли в Железноводске после ремонта

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Нижнюю часть Каскадной лестницы официально открыли в пятницу в Железноводске. Ремонт провели в том числе за счет гранта конкурса малых городов и средств курортного сбора, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"В Железноводске состоялась церемония официального открытия нижней части Каскадной лестницы. Лестница была достроена при поддержке губернатора и краевого правительства. Для ее создания использовались средства федерального гранта конкурса малых городов и исторических поселений, краевого бюджета, поступления от курортного сбора. Объект был построен примерно за полгода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации Железноводска ТАСС сообщили, что на выполнение работ в общей сложности было направлено около 200 млн рублей, в том числе 75 млн рублей - средства президентского гранта, 40 млн рублей - курортного сбора.

Нижняя часть Каскадной лестницы насчитывает более 600 ступеней. Ее элементом является питьевой бювет, в оформлении которого использованы строки из произведений Михаила Лермонтова. Также на лестнице расположен второй в России памятник знаменитому исследователю Кавказских Минеральных Вод, врачу Федору Гаазу.

"Работы по благоустройству этой части курортного парка будут продолжены. В планах - создание набережной и зоны отдыха возле Курортного озера. Работы запланированы на 2020 год", - отмечается в сообщении.

Строительство нижней части лестницы стало завершением архитектурной концепции, которая была разработана еще в 1930-х годах. По задумке, Каскадная лестница должна была соединить верхнюю часть курортного парка на горе Железной с расположенным у ее подножия озером. В XX веке проект был реализован лишь наполовину - построили только верхнюю часть, которая заканчивалась тупиком.