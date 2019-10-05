Музей истории космонавтики открылся в новосибирском поселке

КОЧЕНЕВО /Новосибирская область/, 5 октября. /ТАСС/. Музей истории авиации и космонавтики имени космонавта Германа Титова открылся в субботу в поселке Коченево Новосибирской области, на территории которого в 1941-1961 годах готовили военных летчиков и космонавтов.

Коченево находится в 50 км к западу от Новосибирска. С 1941 по 1961 годы в поселке работал военный аэродром, который за годы Великой Отечественной войны подготовил 1107 боевых летчиков. В 1946 году в район новосибирского поселка Толмачево перевели Сталинградское авиационное училище, позже переименованное в Сибирское авиационное училище летчиков. Курсантами этого училища были будущие летчики-космонавты Герман Титов, Павел Попович, Борис Волынов, они тренировались на территории коченевского аэродрома.

"Музей определенно сыграет большую роль в развитии космонавтики. Это очень важно, в первую очередь для нашего юного поколения: дети смогут узнать об истории освоения космоса - кто первым вышел в открытый космос, кто запускал ракеты. В прошлом веке, когда Гагарин вышел в космос, был настоящий бум желающих стать космонавтами, сейчас желающих значительно меньше. Мы должны развивать историю нашего космоса", - сказала на церемонии открытия ведущий научный сотрудник центра подготовки космонавтов им. Гагарина Ирина Соловьева.

В пресс-службе областного правительства отметили, что экспозиция нового музея посвящена истории новосибирской авиационной промышленности и отечественной космонавтики. В ней представлены документы, редкие фотографии и изделия новосибирских предприятий космической отрасли. В число экспонатов войдут личные вещи космонавтов, чья жизнь связана с Новосибирской областью, в частности дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Павла Поповича.

Герой Советского Союза Герман Титов, именем которого назван музей, окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков под Новосибирском в 1957 году. В апреле 1961 года он был дублером Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полету в космос, а в августе того же года совершил суточный орбитальный полет на космическом корабле "Восток-2", став первым человеком, совершившим столь длительный космический полет и вторым человеком в космосе.