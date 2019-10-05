В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО

ТУЛА, 5 октября. /ТАСС/. Мост через реку Осетр в Веневском районе Тульской области открыли в субботу. Его построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Это одна из шести переправ, возведенных в регионе в 2019 году во время тактико-специальных учений. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В связи с обращением губернатора Тульской области решением Министра обороны РФ в период с 18 июля по 10 сентября возведены шесть мостов для восстановления транспортного сообщения между социально значимыми объектами и населенными пунктами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства и сейчас мы торжественно открываем один из них - в Веневском районе области через реку Осетр", - сказал Булгаков.

Ранее поселок Андреевка и деревню Махринка, где проживает около 600 человек, соединял деревянный мост, который уже не соответствовал требованиям безопасности. Строительство новой переправы бригады сводных мостовых подразделений ЗВО провели в кратчайшие сроки в рамках тактико-специальных учений.

"Для офицеров - участников выполнения задачи, это очередной профессиональный шаг в своем совершенствовании, а для солдат - серьезная проверка мастерства и навыков, приобретенных за время военной службы", - отметил Булгаков.

Военнослужащие, отличившиеся при строительстве мостов, получили ведомственные награды Министерства обороны РФ и благодарности губернатора региона.

По словам губернатора Алексея Дюмина, возведение мостов в регионе силами и средствами ЗВО существенно сократил собственные расходы бюджета области.

"От имени всех жителей хочу выразить благодарность Министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощь, оказанную региону. Если бы финансовая нагрузка по строительству мостов легла на бюджет области, то расходы превысили бы 1 млрд рублей, а сами проведение работ растянулось бы на пять-шесть лет", - отметил глава региона.

Новые мосты построили также в Плавском, Кимовском и Куркинском районах, они соединили десятки населенных пунктов, в которых, по данным пресс-службы правительства Тульской области, в общей сложности проживают более трех тысяч человек. Протяженность переправ - от 12 до 108 метров, для работ было привлечено более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники. Еще три моста в регионе были построены специалистами ЗВО в 2018 году.