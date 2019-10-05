Строительство моста через реку Пур на Ямале закончится на год раньше

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Строительства дороги Коротчаево - Уренгой и моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе завершится на год раньше ожидаемого срока - в 2020 году. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямого эфира в "Инстаграме" в субботу.

Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево - Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе моста через реку Пур длинной 1,02 км. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей.

"Он строится с опережением. Я уверен, что с опережением на год от запланированного: не в 2021, а в 2020 году мы сможем по нему поехать", - сказал Артюхов.

Создаваемый мостовой переход обеспечит круглогодичное сообщение с Большой землей для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО. Данный проект включен в схему территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и находится под контролем администрации президента РФ как социально значимый проект. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк.