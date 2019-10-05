В Майкопе завершается фестиваль "Мир Кавказу"

МАЙКОП, 5 октября. /ТАСС/. Юбилейный 20-й международный фестиваль "Мир Кавказу" завершается в субботу в Майкопе большим гала-концертом. В этом году он собрал участников не только из России, но и Турции, Сирии, Абхазии, Южной Осетии, рассказала ТАСС заместитель министра культуры Адыгеи Аминат Сообцокова.

"Нам выпала честь принимать 20-й юбилейный международный фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу" в дни, когда Республика Адыгея отмечает 28-ю годовщину со дня образования. С каждым годом он расширяет свои границы, и на этот раз собрал не только творческие коллективы нашей страны, но и представителей Абхазии, Южной Осетии, Турции и Сирии. Впервые с богатой национальной культурой благодаря фестивалю смогли познакомиться не только горожане, но и жители сельских населенных пунктов региона", - сказала она.

Объединяющая сила искусства

Фестиваль "Мир Кавказу" был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль, цель которого - сохранение и развитие самобытного культурного наследия страны, состоялся во Владикавказе, затем эстафету стали передавать другим регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Праздник открылся в четверг специально созданной в преддверии фестиваля музыкально-хореографической постановкой "Мир Кавказа" с участием государственного симфонического оркестра Адыгеи и двух известных коллективов республики - "Исламей" и "Нальмэс". Эта постановка, в основу которых легли две сюжетные линии, - история из нартского эпоса о передаче Саусэрыко (главный герой нартского эпоса) огня людям и история двух влюбленных, на пути которых стоят многочисленные братоубийственные войны Кавказа, задала тон юбилейному фестивалю в Адыгее.

"Она - о доблести кавказских мужчин, о мудрости кавказских женщин, о том, что ничего нет на планете важнее мира и любви. И мы целенаправленно ушли от названия "Мир Кавказу", назвав ее "Мир Кавказа". У нас на Кавказе мир, и это очень важно", - сказал ТАСС один их авторов постановки - художественный руководитель академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Аслан Хаджаев.

Музыка во имя мира

Фестиваль продолжился в пятницу и субботу музыкальным выступлениями народных коллективов. Среди них - государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль "Айланай" из Дагестана, фольклорный госансамбль песни и танца "Магас" из Ингушетии, ансамбль народных инструментов "Сарматы" из Южной Осетии, ансамбль народного танца "Шаратын" из Абхазии, Кубанский казачий хор, ингушская певица, солистка госфилармонии имени Ахмета Хамхоева Хава Евлоева и другие.

Концертные площадки развернулись во всех уголках республики. В частности, мужскую хоровую капеллу "Илли" Чеченской Республики, участвующую в фестивале, встретили в ауле Блечепсин Кошехабльского района налитым в рог адыгским национальным хмельным напитком бахсымэ. Именно мастера Кошехабльского района хранят старинный рецепт единственного у адыгов крепкого напитка типа браги из кукурузной муки.

"Мы тронуты тем теплом, с которым нас встретили в Адыгее, в ауле Блечепсин, и постарались выступить так, чтобы блечепсинцы полюбили нашу культуру", - сказал ТАСС художественный руководитель хоровой капеллы "Илли" Тахир Дудаев.

Капелла "Илли", работающая в жанре классических и чеченских народных песен, дала концерт на сцене местного дома культуры на чеченском и русском языках. И хотя у артистов было ограничено время пребывания в связи с насыщенным графиком, хозяева не отпустили их, пока гости не отведали приготовленные к их приезду блюд адыгской национальной кухни.

Этногород в центре Майкопа

В центре Майкопа развернулась выставка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Северного Кавказа. Площадь перед зданием правительства превратилась в этногород с национальными подворьями, где можно было познакомиться с традициями, бытом, культурой народов, попробовать адыгейский сыр, национальную выпечку и чай с горными травами.

Мастерицы Раиса Казимирова и Людмила Колдаева привезли из столицы российской провинции города Урюпинска Волгоградской области пуховые изделия, дизайнер Мадина Албогачиева из Ингушетии - современные костюмы с этническими элементами, Аза Таутиева из Северной Осетии - национальных кукол из полимерного термопластика, художник, мастер народных художественных промыслов Хасейн Ясаев из Чечни - сувенирную продукцию в национальном стиле из дерева, камня и гипса.

Самой юной мастерицей выставки стала 10-летняя Адыиф Тук, семья которой несколько лет назад вернулась из охваченной войной Сирии на историческую родину, в Адыгею. Под руководством преподавателя по декоративно-прикладному искусству центра народной культуры республики Ларисы Гумовой Адыиф изучает ткачество на мини-станке, изготавливая используемые в национальных костюмах и платьях галуны.

Специально к юбилейному фестивалю мастером Рамазаном Сиюховым был изготовлен ритон (сосуд для питья на тонкой ножке, на изгибе которого размещена передняя часть Пегаса). Это небольшая копия Уляпского ритона меотского периода (VI-IV века до н. э.), обнаруженного в Адыгее археологом Александром Лесковым по время Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока, которая проходила в 80-е годы. Оригинальный артефакт был обнаружен при раскопке Ульских или Уляпских скифо-меотских курганов.

"Ритон-пегас символизирует добро, тепло, он "летит" навстречу и дарит радость. Мы посчитали, что именно ритон как нельзя лучше отвечает принципам фестиваля. Наши национальные коллективы постоянно развиваются и дарят людям положительные эмоции. Сегодня после гала-концерта, который завершит наш праздник, мы торжественно передаем новый символ фестиваля делегации Ростовской области, которая примет эстафету и проведет его в следующем году", - рассказала замминистра культуры Адыгеи.

Фестиваль собрал не только мастеров искусств, но и ученых, деятелей культуры, которые обсудили вопросы развития отрасли, сохранения национального языка, традиций, воспитания молодежи. В рамках фестиваля в Адыгее на координационном совете по культуре и искусству представители министерств культуры регионов ЮФО и СКФО говорили об аспектах развития театрального движения, создания национальных культурных центров и реализации нацпроекта "Культура". "Кавказ жил в мире и согласии. Веками сложившиеся традиционные связи на Кавказе смогли выработать свой особый менталитет", - уточнил ТАСС историк, заслуженный деятель науки Краснодарского края и Адыгеи Казбек Ачмиз.

Как считают участники фестиваля, возможно, теперь он будет переименован из "Мир Кавказу" на "Мир Кавказа". "Деятели культуры за день могут сделать то, что политикам не удается за годы. В этом сила искусства. Нам нечего делить, а вот делиться надо - хлебом, радостью, всем, чем богат человек", - пояснил художественный руководитель Национального театра Адыгеи, заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.