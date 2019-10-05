В Грозном после реконструкции открыли поселок Орци-Мохк

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Реконструированный поселок Орци-Мохк открыли в Грозном в День города, который отмечается в субботу. За три месяца в населенном пункте построены детские площадки, асфальтированы дороги, проведены линии газопровода и водопровода, завершен капитальный ремонт мечети, 35 домов, 23 коттеджа и более 40 частных домов.

"В течение трех месяцев здесь трудилось более тысячи специалистов, вывезено порядка 20 кубометров мусора, сооружено 12 детских и 3 спортивных площадок, построены футбольные поля. Высажено 230 декоративных деревьев", - сказал на церемонии открытия мэр города Ибрагим Закриев.

Во время торжественной церемонии Рамзан Кадыров также вручил ключи от новых домов около 200 семьям. Еще одним подарком для жителей и гостей республики стала смотровая площадка на окраине поселка.

"Когда я в первый раз сюда приехал здесь невозможно было пешком пройтись, везде мусор, заросли, просто нечеловеческие условия. За несколько месяцев мы превратили поселок в красивое место, которое будет называться с сегодняшнего дня Орци-Мохк", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Все работы по реконструкции проведены за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

О Грозном

История города началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".