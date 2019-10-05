Компания "Долина солнца" начнет выращивать рассаду овощей в ставропольских теплицах

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Компания "Долина солнца" (входит в группу компаний "Белая дача") будет выращивать в одной из своих теплиц в Ставропольском крае рассаду для овощей, сообщил в субботу журналистам генеральный директор "Долины солнца" Янис Галаниди.

"Мы строим и в рамках пуско-наладки начинаем одну теплицу пробовать, выращивать там рассаду. Эта теплица будет работать по принципу зимнего выращивания", - сказал Галаниди. "В условиях сложных взаимоотношений, которые с миром сейчас происходят, у нас возникают проблемы с семенами, посадочным материалом. Нам нужно возрождать селекцию, нужно полностью уйти от импортной продукции", - отметил гендиректор.

Он сообщил, что основная задача, которая на данный момент стоит перед компанией - это импортозамещение овощей, а также развитие тепличной отрасли на Ставрополье. "Задача номер один - обеспечить свой народ безопасным качественным продуктом, импортозамещение. То, что приходит из заграницы, мы не можем проверить, а мы открыты, нас проверяют постоянно", - сказал представитель компании.

Галаниди добавил, что в теплицах на Ставрополье компания выращивает томаты и салат. "Теплицы делятся в равной степени по двум производственным площадкам: 3 га томаты, 3 га салатов", - сказал он.

Группа компаний "Белая Дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая Дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.