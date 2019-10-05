Глава Ингушетии в День учителя навестил своего бывшего школьного педагога немецкого языка

МАГАС, 5 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в День учителя навестил свою бывшую школьную учительницу немецкого языка и поздравил ее с праздником. Также Калиматов побывал в Сунже, где он когда-то учился в школе.

"У каждого из нас в школе или университете был такой учитель, который вдохновлял, по-настоящему был увлечен своей работой и заинтересован в том, чтобы научить своих воспитанников. Именно таким человеком является Нелли Магомедовна Горбанева, мой преподаватель немецкого языка. Благодаря ей я с большим интересом стал изучать иностранный язык и полюбил его. Знания, которые она вложила в меня, помогли на экзамене в вузе и во время службы в Германии, и я был рад навестить свою любимую учительницу, вспомнить вместе с ней школьные годы, директоров, учителей, одноклассников", - написал Калиматов в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Калиматов пообщался с педагогом на русском и на немецком языках. Также руководитель субъекта посетил свою первую школу в Сунже. Он поздравил преподавательский состав с праздником, пожелал учителям уважения благодарных учеников, а ученикам - отличных отметок и прилежного поведения.

5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября.

С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.