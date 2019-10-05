Молодежный форум в Табасаранском районе собрал более 100 участников со всего Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Молодежный форум "Табасаран-2019" стартовал в селе Хучни Табасаранского района Дагестана, участие в нем принимают более 100 человек со всей республики. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

"На базе гостиницы Водопад в селе Хучни начал свою работу молодежный форум "Табасаран-2019". В пятницу 125 участников со всего Дагестана собрались здесь с одной-единственной целью - повысить конкурентоспособность молодежных лидеров, разработать новые модели работы с молодежью и популяризировать туризм", - сказал представитель ведомства.

По его словам, начался форум с тренингов по направлениям "Молодые лидеры" и "Туризм и краеведение", которые для них провели эксперты Минмолодежи региона. По завершении тренингов начался блок игр на командообразование.

Победитель конкурса

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, как уточнили в пресс-службе, на церемонии торжественного открытия форума сообщил, что проект оказался в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и отметил, что молодежные лидеры "очень важны для формирования верной молодежной политики".

"Сегодня очень важно формировать молодежных лидеров, которые поведут за собой людей в правильном, патриотическом направлении, которые будут развивать принципы добровольчества и патриотизма. Я думаю, что этот форум пройдет успешно и вы получите максимально полезные знания", - приводит слова Саидова пресс-служба ведомства.

Поприветствовал участников форума и глава Табасаранского района Магомед Курбанов, который отметил, что именно туризм видит одним из направлений для развития муниципалитета.

"Мы решили провести данный форум именно потому, что видим путь развития района через популяризацию туризма, для того, чтобы вы, молодое поколение, подсказали, в каком направлении развивать туризм нашего района. Будущее не только нашего района, но и страны в целом - за молодежью. Мы со своей стороны готовы поддержать все позитивные инициативы молодежи. Надеюсь, что вы выработаете новые идеи, а мы поможем претворить их в жизнь", - приводит пресс-служба слова Курбанова.

Форум завершится 7 сентября. В рамках него пройдут дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, лекции с участием научных деятелей, экспертов, преподавателей вузов, депутатов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Табасаранского района, в последний день форума для гостей и участников запланирована экскурсия с посещением достопримечательностей и исторических памятников района - пещеры Дюрк в селе Хустиль, Крепости семи братьев и одной сестры, музея в селе Хучни и других.