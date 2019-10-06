Центр подготовки кадров для работы на судах в Арктике создадут во Владивостоке до 2024 г.

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Центр подготовки кадров для работы в восточном секторе Арктики появится во Владивостоке до 2024 года. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель совета директоров компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

"Владивосток всегда был кузницей кадров для работы в восточном секторе Арктики. А именно так поставлена сейчас задача руководством страны - расширить навигационное окно в работе в восточном секторе Арктики, а в перспективе перейти там к круглогодичному мореплаванию. Здесь (во Владивостоке - прим. ТАСС) будет развернут центр подготовки кадров, уникальный тренажер. Мы серьезно готовимся к этой работе, она планируется на 2023-2024 годы", - сказал Франк.

Он уточнил, что центр будет создан на базе Государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. По словам Франка, подготовка кадров сейчас является одной из важнейших задач в стратегии развития компании.

"Те задачи, которые поставил президент по активизации коммерческого судоходства на Северном морском пути (СМП), - солидные и серьезные. Довести объем грузоперевозок по Северному морскому пути до 80 млн тонн - это непростая задача, которая потребует целое поколение новых судов. Но эти суда будут использовать совершенно новые технологии, к ним надо подготовить кадры. Если будет 100 с лишним судов, то нужно подготовить более 200 экипажей по всем серьезным должностям", - добавил председатель совета директоров.

Ранее в воскресенье во Владивостоке состоялась церемония имянаречения и поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот". Судно будет перевозить грузы по маршрутам СМП в районе Обской губы. Оно стало четвертым судном серии "Штурман Альбанов". По данным Франка, предыдущие танкеры за все время работы перевезли уже 9,5 млн тонн нефти.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.