Покрас Лампас восстановил свой поврежденный арт-объект в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Уличный художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект "Супрематический крест", который был испорчен коммунальщиками, на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщила ТАСС Анна Клец, координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia, проводимого агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга.

Граффити на площади Первой Пятилетки было закончено 8 июля. Работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Однако 19 июля коммунальные службы города начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса. Позже работы были приостановлены.

"Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он (Покрас) уже улетел", - сказала Клец.

В конце августа Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил о готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов. Площадь работы, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой Пятилетки, составляет более 6,5 тыс. кв. метров, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Коммунальщиками была повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Было решено, что Лампас восстановит испорченную роспись на площади.

Восстановленный рисунок представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. В работе по-прежнему использована цитата из манифеста Малевича:

"Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу".

Кроме того, неизменными останутся главные цвета работы: красный, черный и белый.