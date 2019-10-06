На Ставрополье после реконструкции открыли спортивно-культурный комплекс "Олимп"

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 6 октября. /ТАСС/. Спортивно-культурный комплекс "Олимп" открыли в моногороде Невинномысске (Ставропольский край) после реконструкции танцевальным чемпионатом всероссийского уровня. Об этом журналистам сообщил в воскресенье глава города Михаил Миненков.

"Впервые в городе собрались профессиональные танцоры такого уровня, они уже оценили новые залы, этот комплекс выводит город на новый уровень развития спорта", - сказал он.

Всероссийский чемпионат и первенство Ставропольского края по танцевальному спорту проходит в субботу и воскресенье по латиноамериканской и европейской программам, а также двоеборью. В соревновании участвуют порядка 300 танцоров из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, республик СКФО и Ставрополья.

Ранее "Олимп" мог принять около 1,2 тыс. воспитанников, теперь в секциях смогут заниматься более 2 тыс. детей, созданная инфраструктура позволит принимать соревнования международного уровня. "Это самый современный спортивный комплекс на юге России, 11 тыс. кв. м, новейшее оборудование в залах для настольного тенниса, бокса, баскетбола и других залах", - сказал он.

"Олимп" построили в моногороде порядка 25 лет назад, в спортивно-культурном комплексе располагались пять залов, где регулярно проходили массовые мероприятия и соревнования. За время эксплуатации в комплексе обветшали крыша, канализация и полы. Трехстороннее соглашение о ремонте "Олимпа" между властями края, города и руководством компании "Еврохим" было подписано в начале 2017 года. После реконструкции комплекса количество залов в нем увеличилось до восьми.