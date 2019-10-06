Российские студенты на фестивале в Мурманске создадут арт-объекты для городов региона

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Участники первого фестиваля городской среды "MURMANИСТИКА", открывшегося в воскресенье в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ), разработают и создадут уличные арт-объекты для трех городов области. Как сообщили ТАСС в университете, созданные произведения украсят Мурманск, моногород Кировск и наукоград Апатиты.

"Одним из главных мероприятий фестиваля станет создание участниками трех арт-объектов. Над ними команды студентов из разных регионов будут работать в течение всей недели фестиваля", - сказали в вузе.

Впервые проводящийся в Мурманской области недельный фестиваль станет фактически творческим марафоном с мотивационными сессиями, экскурсиями по Мурманску, конкурсами, выставками. Итогом работы станет создание эскизов, а затем и самих арт-объектов для городов области. Гостями и участниками фестиваля стали студенты из Новгородской, Архангельской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В качестве экспертов выступят представители профильных министерств регионов, руководители архитектурных бюро, мастера инсталляций, строители.

По замыслу устроителей, фестиваль должен не только повысить квалификацию участников, но и привлечь творческих жителей региона, в первую очередь молодежь, к работе по формированию комфортной городской среды через проводимые мастер-классы, сессии дизайн-мышления и дискуссии с опытными экспертами. А общая творческая работа по повышению благоустроенности северных городов, как отметил на открытии фестиваля губернатор Андрей Чибис, должна остановить отток молодежи из арктического региона. "Один из ключевых факторов отъезда молодежи из области является неуютность, серость наших городов, недостаток возможности для самореализации. И то, что вы будете делать, - это возможность сделать наши города уютнее. И главное - сформировать настоящую живую команду активных ребят... которые могут что-то сделать для региона, для города", - сказал глава региона.

Фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА" проводится МАГУ при поддержке Росмолодежи и правительства области. Одноименный проект стартовал в апреле на студенческом форуме в университете. Тогда состоялась сессия, посвященная опыту благоустройства, улучшения инфраструктуры и внешнего облика северных городов. Помимо открывшегося фестиваля, продолжением проекта станут интерактивная платформа "MURMANИСТ", которая соберет все культурные инициативы на одной интернет-платформе, а также методическое пособие благоустройства арктических зон "АРКТИКАметрия" для дизайнеров городской среды на Севере.