Производитель аэрозолей на Ставрополье планирует увеличить экспорт продукции к 2020 году

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 6 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель аэрозольной косметики АО "Арнест" (Ставропольский край) планирует практически вдвое увеличить экспорт в 2020 году, направив за рубеж пятую часть производимой продукции. Об этом журналистам сообщил в воскресенье генеральный директор завода Сергей Попов.

"Сейчас объем экспорта порядка 12% от общего объема производства, в прошлом году показатель был около 7%. Планируем, что в 2020 году он составит порядка 20%, то есть вырастет практически вдвое", - сказал он.

Для увеличения экспорта завод планирует расширить объем производства. В настоящий момент завод производит около 650 наименований продукции, годовой объем производства составляет порядка 230 млн штук аэрозолей в год.

На долю группы компаний приходится более 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России. "Арнест" является основным участником "Национального аэрозольного кластера", объединившего предприятия в Ставропольском крае, Тульской области и Карачаево-Черкесии.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.