Севгидромет готов трудоустраивать людей предпенсионного возраста после переобучения

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС, Севгидромет) планирует брать на работу сотрудников предпенсионного возраста после соответствующего обучения. Об этом ТАСС рассказал руководитель управления Роман Ершов.

"Мы вышли по нашим регионам с предложением, если есть кандидатуры на переквалификацию по программам предпенсионного возраста, то институт повышения квалификации Росгидромета готов взять на себя теоретическую часть, а мы готовы взять на себя практическую часть. В дальнейшем с предложением работы в нашей сети по открытым вакансиям. В центры занятости регионов направили соответствующие обращения", - сказал Ершов.

Сеть Севгидромета охватывает шесть регионов: Архангельскую, Вологодскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край и Республику Коми. Как пояснил Ершов, на сети метеостанций ощущается нехватка кадров.

"Общая укомплектованность по труднодоступным станциям порядка 60-70%, по поселковой сети порядка 80%, - сказал он. - Есть люди предпенсионного возраста, которые живут в деревне, возможно, работают недалеко от наших станций и готовы переквалифицироваться и прийти работать на нашу станцию. Может, кто-то отучится и захочет ехать на наши труднодоступные станции, если пройдет по здоровью, то мы только рады будем".

На станциях нужны техники-метеорологи, гидрологи и аэрологи. Переобучение на эти специальности занимает два месяца.