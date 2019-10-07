В Башкирии высадили более 69 тыс. деревьев в рамках экологической акции

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Жители Башкирии высадили за один день более 69 тыс. деревьев в рамках акции "Зеленая Башкирия". Общая территория озеленения составила 146 га, сообщил в понедельник и.о. вице-премьера - министра ЖКХ республики Борис Беляев.

"За один день в Башкирии, в преддверии празднования дня республики, посажены 69 тыс. различных деревьев, 38 тыс. из которых - "крупномеры". Озеленены 396 населенных пунктов. Общая площадь озелененных участков составила в этот день 146 га", - сообщил Беляев.

В городах и селах республики высадили саженцы сосны, ели, березы, липы, пирамидального тополя, а также кусты. В акции приняли участие более 138 тыс. жителей, лидером по привлечению населения стал город Сибай, отметил Беляев. В Стерлитамаке появилась "Аллея мужества" из 150 елей, которая растянулась на 3 км. "В рамках данной акции проведены экологические субботники, только в Уфе на него вышли более 62 тыс. горожан. Площадь очищенной территории за этот день составила 7,8 млн кв. м", - добавил и.о. вице-премьера.

Первая акция "Зеленая Башкирия" прошла в апреле 2019 года, тогда при участии более 160 тыс. жителей республики были разбиты 164 тематические аллеи и посажены более 109 тыс. деревьев и кустарников.