"И жизнь пошла". Как Преображеновка на окраине Липецкой области стала лучшим селом России

На карте региона Преображеновку не сразу и найдешь: едва заметная точка на северо-западной окраине, почти на границе с Тамбовской областью. Но шесть лет подряд именно ее признавали лучшим селом России. В селе всего 545 жителей и 328 домов, но ни одной сельской дороги без асфальта. На всех восьми улицах вечерами горят светодиодные светильники, про преступность здесь забыли, а на тысячи алых тюльпанов и редкие черные петунии приезжают посмотреть даже из Липецка

До Преображеновки из Липецка долго ехать на автобусе с двумя пересадками, но сегодня здесь дом дешевле 500 тысяч рублей не продают, да еще и попробуй найди. Спрос большой. "Люди переезжают к нам, потому что здесь есть все условия для хорошей жизни — не хуже, чем в городе", — говорит Анатолий Попов. С 2010 года в селе поменяли практически все. На улицах старое освещение заменили на светодиодные светильники, на берегу реки Смородинки сделали пляж на белоснежном песке. Устроили набережную с лежаками для солнечных ванн и детскими игровыми зонами. Летом на набережной, говорят, яблоку негде упасть, да и зимой тоже толпы людей, потому что вдоль Смородинки устраивают лыжню, а на ней самой — каток. А еще в селе свой бассейн, спорткомплекс и даже велосипедная дорожка. Плюс фонтаны и многочисленные композиции из цветов. Весной в центре Преображеновки высаживают 10 тысяч тюльпанов, и любоваться на эту красоту съезжаются со всей округи. Всю рассаду выращивают в школьной теплице и бесплатно раздают для украшения села. Выращивают почти 50 тысяч цветов в год: тут вам и бархатцы, и петунии. Причем даже редкие черные петунии необыкновенной красоты.

"Вначале люди удивлялись: зачем нам цветы, клумбы, дороги, — улыбается Попов. — А когда цена их земельных участков и домов стала расти, тогда и поняли. Потому что и красота нужна. Сейчас в Преображеновке вообще нет свободной земли". Для отдыха сделали Детский сквер и сквер Семьи, где поставили памятник Петру и Февронии. Хоть и не много в селе свадеб, по две-три в год, но отмечают их все вместе в День села. Празднику тоже лет десять, в этом году на нем дал часовой концерт специально приглашенный певец Игорь Николаев, на главной площади ему аплодировали 2,5 тысячи зрителей. В прошлом году для жителей лучшего села России пела Алена Апина, в позапрошлом — группа "Нэнси". "В селе совсем другая жизнь, с другими ценностями, поэтому часовой концерт знаменитого артиста — большой праздник. Человека встречают с большой любовью, — считает Попов. — Игорь Николаев потом в своем инстаграме написал про наше село: "Вот она, настоящая любовь!" Когда деньги не прилипают Анатолий Попов в 37 лет стал председателем сельсовета Преображеновки и шесть лет подряд привозил из Минстроя России диплом первой степени и грант за победу в конкурсе на звание лучшего села России. Сейчас Попову 45 лет — и он с прошлого декабря глава Добровского района Липецкой области, в котором наряду с Преображеновкой еще 16 сельских поселений. Он знает, как при нулевом бюджете сделать село лучшим в стране. Говорит: "Не воровать".

Описание Анатолий Попов © Елена Рузанова/ТАСС

"В нашем селе, где давным-давно разрушили храм Преображения Господня, мы сумели построить деревянный храм стоимостью около 8 млн рублей и даже начали возводить дом для священника, — говорит Попов. — В бюджете сельсовета денег нет, но мы работаем с людьми, которые приезжают в Преображеновку. Их у нас называют "дачниками", но они такие же полноправные хозяева. Когда люди видят, что их деньги идут на развитие села, а не прилипают к карману, то все получается".

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В Липецкой области есть программа "Рубль на рубль". На каждый рубль от села областной бюджет тоже дает рубль. "Каждое домохозяйство платит в год 1 тыс. рублей — так мы набираем около 450 тыс. рублей, которые идут на нужды села. Когда впервые победили в конкурсе самого благоустроенного села России, получили грант 3 млн рублей и на эти деньги сделали проект расчистки реки Смородинки — чтобы устроить пляж и набережную. С проектом вошли в областную программу и получили из областного бюджета субсидию. С помощью управления экологии земснарядом почистили реку Смородинку, запустили в нее рыбу. Местное крестьянско-фермерское хозяйство провело на набережной земляные работы на 2,5 млн рублей. Он говорит, что до 2009 года прекрасно работал директором местной школы. Причем начинал еще 19-летним студентом Липецкого педагогического института.

"В наше глухоманное село никто не ехал — в нем не было директора, не хватало учителей, а училось всего 26 детей. В 1994 году деревянное здание школы сгорело от удара молнии, и под занятия отдали здание сельской администрации, чтобы не возить детей в соседнее село Кривец. Так мы занимались год, а потом обладминистрация в 1995 году приняла решение хозспособом построить школу на 35 мест. Мы по программе устойчивого развития сельских территорий к ней построили помещение под дополнительное образование, а в этом сентябре сдали новую школу на 60 мест. И еще у нас появился детский сад на 40 мест. То есть жизнь пошла!" Попов по профессии учитель русского языка и литературы. "Мама, Вера Трофимовна, ей сейчас 80 лет, почти 33 года отработала во главе сельсовета, — рассказывает Попов. — Потом мама стала просить, чтобы ее люди отпустили на пенсию, поэтому в 2009 году назначили выборы. Я не собирался уходить из директоров школы, но когда в наше родное село повалили кандидаты из городов, даже из Московской области, решил, что село никому на растерзание не отдам". И победил. Как в кино Попов задумал снять фильм о Преображеновке: "Село, которое хочет жить".

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"В документальном фильме середины 1980-х годов "Товарищ секретарь" — о первом секретаре Добровского райкома партии Владимире Топоркове — есть сюжет о нашем селе и фрагмент с моей мамой, которая едет по бездорожью, — объясняет глава района. — Тогда в селе не было света, газа, воды, дорог, мы шли к полному вымиранию и исчезновению Преображеновки с географической карты. Народ бежал из села, потому что не было работы. А сегодня в селе работают 242 человека, остальные — пенсионеры и дети. Работают на пожарно-спасательном посту, в досуговом центре культуры, в школе, фельдшерско-акушерском пункте, почтовом отделении, в двух магазинах, детском саду, спорткомплексе, двух лесничествах — Чаплыгинском и Добровском". Четыре года назад в селе открыли кооператив "Живое село", собирают дикоросы: грибы, ягоды, делают варенье. Издавна в Преображеновке работали две заготовительные организации — люди сдавали грибы и ягоду, их консервировали и отправляли в Москву. Сейчас промысел возродили и зачастили с продукцией на областные ярмарки, на ВДНХ и в столичный "Крокус-экспо". Причем еще ни разу не вернулись с непроданным товаром.

"В 2017 году оборот кооператива составил 2,5 млн рублей, эти деньги получили жители села. Плюс мы еще начали закупать грибы и ягоды по всему Добровскому району, но год на год не приходится. Например, в этом году была засуха на период цветения черники. А так мы заготавливаем чернику, малину, лесную землянику, грибы — все это у нас растет". Когда Попова назначили главой Добровского района, он из села никуда не переехал — мотается в райцентр на работу, в пути всего-то 25 минут. Потому что как уехать, если в селе все дорого и любимо с детства. "Нам надо новое, современное" Для меня загадка: почему в лучшее село России так трудно попасть? В Преображеновку всего три раза в день ходит автобус, дорога плохая, а еще, как говорят, мост через реку Воронеж все время затапливает. "Мы потому и базу отдыха раньше не делали, потому что затапливает мост. Затапливает и в весеннее половодье, и в зимнюю оттепель, и даже в дождливое лето. Только на моторной лодке и спасаемся, потому что другого выезда из села нет — мы крайняя точка в Липецкой области. Никаких других дорог к нам нет, кроме этой, — "дорога жизни". Но в ноябре пройдет аукцион, будет построен новый мост. А реконструкция и капитальный ремонт дороги в наше село уже в планах на 2020 год.

"Есть у нас охраняемый ЮНЕСКО участок, где сохранилась растительность еще с мезозойской эры, а еще там растет клюква, черника, брусника, — рассказывает Попов. — Мы проложили туда экологическую тропу и с этим проектом выиграли всероссийский конкурс. А проект по расчистке реки Смородинки под названием "Смородинка — река моего детства" делала выпускница нашей школы Маша Запрудаева. Она заняла первое место в международном конкурсе, и королева Швеции лично вручила ей награду. Маша тогда поставила проблему: река зарастает камышом, ее надо чистить — а сегодня она работает в управлении экологии Липецкой области. Сама матушка-природа создала уголок, который стоит сегодня нетронутым, и мы это ценим". Попов мечтает о базе отдыха в Преображеновке, о гостевых домах на 150 человек. "Есть инвестор, который готов вложить около 100 млн рублей. Мы можем предложить туристам пойти в лес за грибами и ягодами, на экологическую тропу в болота. Зимой — лыжи, коньки, санки, у нас и хоккейная коробка есть! На реке Смородинке пляжный отдых и рыбалка. Тишина, чистый воздух. В лесу река Иловай с интересными порогами, можно справляться к реке Воронеж. Развитие индустрии туризма даст Преображеновке еще порядка 25–30 рабочих мест".