Заявки на участие во втором этапе программы "Ленинградский гектар" подали 17 кандидатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Заявки на получение земельных участков по программе "Ленинградский гектар" подали во время второго этапа конкурса 17 кандидатов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"На этот раз в конкурсную комиссию подано 17 заявлений. Среди кандидатов на получение земли в отдаленных районах - восемь жителей Ленинградской области, семеро - из Санкт-Петербурга и по одному представителю республик Тыва и Башкортостан", - говорится в сообщении.

Претенденты на земельные участки планируют выращивать на них овощи, картофель и черную смородину, а также разводить крупный рогатый скот для мясного и молочного производства, заниматься разведением овец, коз, кроликов, кур, гусей и рыбы. Конкурсной комиссии предстоит изучить документы кандидатов, после этого прошедшие отбор кандидаты должны будут очно защитить свои проекты. Участники программы получат земельные наделы на льготных условиях, подъемные в размере до 3 млн рублей и возможность получить до 30 млн рублей фермерских грантов и других форм господдержки.

Первый конкурс "Ленинградский гектар" прошел в июне, были распределены 11 участков общей площадью почти 60 га. Из 38 соискателей определили десять лучших, представивших наиболее проработанные проекты. Победителями стали жители Ленинградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Конкурсанты будут разводить коров и овец, выращивать овощи и клубнику, а также производить сыр. В настоящее время победители завершают оформление документов на аренду земли и начинают осваивать свои участки.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах Ленинградской области. К распределению во втором туре подготовлены земельные участки общей площадью около 200 га во всех районах кроме Лодейнопольского. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей.