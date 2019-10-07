За неделю работы электронных виз в Петербурге иностранцы пересекли границу почти 650 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Иностранцы около 650 раз пересекли границу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первую неделю работы системы электронных виз. Еще 19 иностранцев не пустили в Россию из-за ошибок в документах. Об этом сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ по городу и области.

"В период с 1 по 7 октября 2019 года через государственную границу Российской Федерации по электронным визам пропущено в обоих направлениях 648 иностранных граждан из 27 стран", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В погрануправлении отметили, что больше всего людей приехало и уехало в Эстонию. Границу с этим государством обладатели электронной визы пересекали 286 раз. Примерно одинаковое число раз границу пересекали обладатели электронной визы из Латвии и Литвы, 76 и 75 раз соответственно. Также популярностью электронная виза пользуется у граждан Финляндии, Германии, Польши и Китая. По одному разу за первую неделю границу по электронной визе пересекали граждане Венгрии, Дании, Индии, Ирландии, Испании, Нидерландов, Чехии и Японии.

При этом, как отметили в управлении ФСБ, за этот период в Россию не пустили 19 иностранцев с электронной визой. "Не пропущено 19 человек в связи с ошибками, допущенными заявителями - иностранными гражданами, при оформлении электронной визы. При этом отмечаем, что во время пограничного контроля технических сбоев при оформлении не выявлено", - сообщили в ведомстве.

Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября в регионах для иностранных туристов вводится электронная виза на 8 дней. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления.