Школьников из Армении пригласят в летние школы Архангельской области в рамках нацпроекта

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Архангельской области намерены приглашать школьников из Армении в летние школы, которые организуются в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора региона, комментируя визит делегации региона в Армению.

"В рамках состоявшегося в Джермуке российско-армянского бизнес-форума была подчеркнута необходимость непосредственных контактов между детьми России и Армении, они возможны как в рамках школьных обменов, так и через так называемые летние школы", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на заместителя министра образования Архангельской области Юлию Ковалеву в пресс-службе напомнили, что охват летних школ по условиям нацпроекта должен составлять не менее 200 человек. Причем четверть из них должны быть иностранцы, которые не учатся в России на постоянной основе.

Кроме того, стороны договорились, что специалисты из региона окажут учителям средних школ Армении методическую помощь в преподавании русского языка.

"Современные цифровые возможности позволяют оперативно наладить взаимодействие в образовательной сфере с помощью дистанционных технологий", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, речь идет, прежде всего, о методической, организационной, практической помощи по углубленному изучению в армянских школах русского языка.

"Кроме того, очень интересной представляется организация программ дополнительного образования по направлениям "культурные традиции", "творчество" и многим другим", - заметили в пресс-службе.