Ученые обнаружили большую часть усадьбы царя Боспора при строительстве Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Большая часть усадебного комплекса времен расцвета Боспорского царства обнаружена недалеко от Керчи благодаря строительству железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Ученые предполагают, что вилла могла быть разделена на две соседствующие усадьбы. Об этом в понедельник журналистам сообщили специалисты Института археологии Российской академии наук (РАН).

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста начнется в июне 2020 года. Это связано с необходимостью сохранить памятник археологии на подходах к мосту.

"Без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту мы бы не узнали про этот уникальный комплекс. Сейчас памятник изучается масштабно. Уже открыта значительная часть площади усадьбы, и это дает нам возможность оценить ее планировку, архитектуру. Мы получаем целостную картину", - рассказал специалист Института археологии РАН Сергей Буравлев.

Ученые предположили, что усадебный комплекс могли использовать на протяжении полутора веков и как минимум дважды перестраивать под влиянием природных факторов или из-за смены владельца и функции поселения.

"Не исключено, что в какое-то время первоначально единая очень крупная вилла была разделена на две смежные усадьбы", - рассказал специалист Института археологии РАН Семен Ермолин.

Сообщалось, что ученые-археологи Института археологии РАН осенью 2018 года обнаружили древнегреческое поселение в районе Керчи, которое, по предварительным данным, датируется IV-III вв до н. э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства. Чтобы не повредить усадьбу было принято решение перенести створ трассы на 150 метров южнее.

Ранее движение по железнодорожной части моста планировалось открыть в конце 2019 года, сроки открытия пассажирского движения не корректировались. Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.