Первую инклюзивную детскую площадку открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Власти открыли игровую площадку, приспособленную для детей с ограниченными возможностями здоровья, в городе Изобильном Ставропольского края. Детская площадка стала первой подобной в регионе, сообщили в понедельник в администрации Изобильненского городского округа.

"Открыта специальная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аналогов данной площадке в Ставропольском крае нет. Все компоненты игрового пространства, включая прорезиненное покрытие, приспособлены для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках", - сообщается на официальном сайте городского округа.

С предложением о создании инклюзивной детской площадки к властям города в начале 2019 года обратилась мама ребенка-инвалида. "Крытая песочница, миникачели для кресла-коляски, рукоход, качели для инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, игровая зона для слабовидящих детей - все рассчитано для комфортного пребывания детей на свежем воздухе в парке среди своих сверстников", - написал на своей странице в Instagram глава городского округа Владимир Козлов.

В администрации отмечают, что проект был реализован с привлечением спонсорских средств.