Первый резидент ТОР "Невинномысск" планирует увеличить выпуск молочной продукции на 40%

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. "Казьминский молочный комбинат", который является первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Невинномысск" в Ставропольском крае, планирует увеличить мощность производства на 40% до конца 2019 года. Ежедневная переработка молока увеличится с 35 тонн до 50 тонн, сообщил ТАСС технический директор предприятия Дмитрий Кичигин.

"Ежедневная переработка сырого молока в настоящий момент составляет порядка 30-35 тонн, будем стараться выйти на объем переработки порядка 50 тонн до конца 2019 года. Само предприятие запроектировано на объем переработки до 100 тонн молока в сутки, плавно к этому движемся", - сказал он.

Комбинат выпускает несколько десятков наименований продукции, в том числе и один вид сыра - гауда. Комбинат приобрел голландское оборудование и технологию изготовления этого сыра. "В данный момент расширять ассортимент сыров не планируем, мы хотим достичь высокого качества продукции. Сейчас идет отработка технологий, сыр созревает, ведет себя по-разному, различными варками и способами пытаемся достичь наилучшего качества", - пояснил Кичигин.

ООО "Казьминский молочный комбинат" начал выпуск продукции в марте 2018 года. Комбинат был построен путем кооперации шести местных производителей, объем инвестиций составил порядка 750 млн рублей. Поставки продукции идут в регионы Юга России, Москву, Республику Крым, также предприятие прорабатывает возможность поставок в республики Северного Кавказа.