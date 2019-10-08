Причальные стенки для круизных судов намерены построить в Махачкале и Дербенте

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют построить причальные стенки для круизных судов на Каспии в Махачкале и Дербенте, для реализации проекта планируется привлечь финансирование в рамках федеральных программ, сообщил ТАСС врио министра экономики республики Гаджи Султанов.

"Мы будем прорабатывать вопрос создания причальных стенок в Махачкале и Дербенте. В любом случае [потребуется] серьезная поддержка отраслевых федеральных программ, без этого мы не построим причал. Это достаточно большие инвестиции", - сказал Султанов, не уточнив предположительный объем вложений.

По его словам, вопрос строительства причальных стенок уже обсуждался в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, а также на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Врио министра уточнил, что планы по созданию причальных стенок в республике напрямую связаны со строительством круизного лайнера "Петр Великий" в Астрахани и перспективами развития круизного туризма на Каспии.

В августе на I Каспийском экономическом форуме глава российского правительства Дмитрий Медведев отмечал, что астраханские судостроители уже спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в свое первое плавание в следующем году. По словам премьера, на этом судне можно будет пройти по маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.