Мост-дублер на границе Кубани и Адыгеи построят к концу 2021 года

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Дублер Яблоновского моста в Краснодаре, соединяющего Тахтамукайский район Адыгеи со столицей Кубани, построят к концу 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Евланова.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.

"Общая стоимость объекта порядка 6,5 млрд рублей. Первый этап [строительства] должны завершить уже 29 ноября [текущего года], ко второму приступят 10 января 2020 года, и продлится он до 31 января 2020 года. Третий этап запланирован на 1 января 2021 года, окончание работ - 10 декабря 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в первый этап работ по строительству моста, который уже начат, входит строительство трех опор конструкции моста со стороны республики Адыгеи (поселка Яблоновский). "Депутат Госдумы Владимир Евланов уже год занимается вопросом выделения федеральных средств", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее в августе 2018 года депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить федеральные деньги на строительство дублера Яблоновского моста, также был направлен запрос в Минтранс РФ.