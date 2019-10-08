"Дом Русского Севера" открылся в Ереване

АРХАНГЕЛЬСК, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Вайоцдзорской области Трдат Саргсян открыли "Дом Русского Севера" в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

В доме будет представлена продукция Архангельского тралового флота, водорослевого комбината, традиционные расписные изделия из дерева и бересты.

"Открытие "Дома Русского Севера" нацелено на укрепление давних добрых отношений, которые сложились между нашими народами. В самом сердце Армении появилось место, где с душой и теплотой встретят каждого, кто хочет больше узнать об архангельском севере, его культуре и истории, туристическом и промышленном потенциале, возможностях установления бизнес-контактов. И конечно, здесь можно попробовать север на вкус", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области.

Пока что в доме будет представлена продукция Архангельского тралового флота, водорослевого комбината, традиционные расписные изделия из дерева и бересты. В перспективе ассортимент продукции будет значительно расширен. В частности, здесь можно будет приобрести мясные изделия, дикоросы, продукцию деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, в доме будут проходить дегустации и мастер-классы поваров из Поморья.

"Сейчас здесь будет работать команда из восьми сотрудников, но с развитием контактов в сфере здравоохранения, образования, туризма, промышленности штат будет расширяться по мере необходимости", - сообщил директор "Дома Русского Севера" Сергей Саргсян, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее власти Архангельской области сообщали, что регион организует тестовые поставки рыбы, местных дикоросов и мяса в Армению в рамках Совета сотрудничества с Вайоцдзорской областью.