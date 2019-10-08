Камчатка получит около 300 млн рублей на завершение строительства двух домов для 86 семей

ТАСС, 8 октября. Камчатский край получит из Резервного фонда РФ почти 300 млн рублей на окончание строительства двух жилых домов на улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском. Как сообщила журналистам пресс-секретарь краевого законодательного собрания Екатерина Колч, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Сегодня стало известно, что глава правительства России подписал распоряжение выделить из Резервного фонда страны ассигнования в размере 1,49 млрд рублей на предоставление субсидий и софинансирования регионам для обеспечения ввода в эксплуатацию в 2019-2020 годах семи объектов. <...> В приложении к распоряжению указано, что Камчатка получит по 149,594 млн рублей на окончание строительства каждого из двух девятиэтажных домов на 45 квартир первой очереди нового микрорайона на Кутузова. То есть без малого 300 млн рублей, о которых обращалось правительство края", - сказала она.

В новых домах будут жить 86 камчатских семей, в том числе многодетных и воспитывающих детей-инвалидов.

Депутат Госдумы РФ от Камчатского края Ирина Яровая в августе посетила регион с рабочей поездкой, и краевые власти обратились к ней с просьбой посодействовать в получении финансирования на окончание строительства двух жилых домов на улице Кутузова. Первоначально эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете, но затем их отозвали в Резервный фонд. Регион заверил, что при получении порядка 300 млн рублей, дома будут достроены и сданы в эксплуатацию в декабре 2019 года.