Строительство образовательного центра форума "Машук" планируют начать в 2020 году

ТАСС, 8 октября. Строительство круглогодичного образовательного центра "Машук" планируют начать в 2020 году по национальному проекту "Образование", сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Сейчас ведутся проектно-сметные работы. Надеемся, что в начале следующего года должны выйти на начало строительства", - сказал Бугаев.

Он уточнил, что образовательный центр "Машук" будет расположен в Пятигорске, в районе одноименной горы. "Будет строиться на месте, где раньше был пионерский лагерь "Машук", - отметил собеседник.

На этой же территории ежегодно проходит Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". Планируется, что в строительстве будут как использоваться уже существующие строения лагеря, так и создаваться новые корпуса.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.