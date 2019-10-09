Защита фигуранта дела об аварии на руднике "Мир" в Якутии обжаловала его арест

ТАСС, 9 октября. Защита направила апелляционную жалобу на арест фигуранта дела об аварии на руднике "Мир" в 2017 году Александра Манна. Об этом сообщили ТАСС в среду в Мирнинском районном суде Якутии.

В понедельник суд арестовал бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и Манна, бывшего и. о. главного инженера предприятия, по делу об аварии, в результате которой 4 августа 2017 года погибли восемь человек. На следующий день стало известно, что Бурксер покончил с собой в СИЗО.

"Жалоба на решение суда в отношении Александра Манна подана 07 октября 2019 года. Жалоба оформляется для направления в Верховный суд Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.