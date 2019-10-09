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Сахалинская область получит в собственность 38 участков земли Минобороны РФ

Кадастровая стоимость этих земель составляет 18 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ передаст в собственность Сахалинской области 38 земельных участков в 10 муниципальных образованиях региона. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Общая кадастровая стоимость передаваемых земель составляет 18 млрд рублей. Переданные земельные участки используют для развития социальной инфраструктуры", - говорится в распространенном сообщении.

В собственность Сахалинской области уже поступили первые 6 земельных участков. Остальные 32 находятся в процессе оформления.

В пресс-службе уточнили, что на новых территориях будет вестись строительство жилых домов, детских садов, школ и общественно-деловых зданий, спортивных сооружений. К работам привлекут инвесторов. Одним из них может выступить ПАО "Газпром".

В марте 2019 года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали соглашение о безвозмездной передаче ряда земельных участков в областную и муниципальную собственность. По информации министерства, переданные участки, расположенные на Сахалине и островах Курильской гряды, не планируются к дальнейшему использованию в интересах военного ведомства. Лимаренко подчеркнул, что переданные земли помогут региону выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве социальной инфраструктуры. Весной часть земель уже была передана в собственность Сахалинской области, вторую часть планировалось отдать региону этой осенью.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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