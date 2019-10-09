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В городе Циолковском у космодрома Восточный за 10 лет построят три детских сада и стадион

Каждый из новых детсадов будет рассчитан на 230 малышей и полностью закроет потребность в местах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 октября. /ТАСС/. Три детских сада и стадион построят в Циолковском Амурской области, расположенном рядом с космодромом Восточный. Это предполагает долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"За 10 лет в Циолковском построят новую школу, три детских сада, единый многофункциональный центр, современный спортивный стадион и парк Победы", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования составит более 29 млрд рублей, значительную часть этой суммы выделяет госкорпорация "Роскосмос".

Как отметил глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий, большое внимание в долгосрочном плане уделяется развитию именно образовательной инфраструктуры. Школу на 825 человек построят на средства Роскосмоса в микрорайоне Звездный в 2021 году. В ближайшие несколько лет будет проведена реконструкция уже существующей школы, которая может принять более 1,2 тыс. учеников.

Каждый из трех новых детских садов будет рассчитан на 230 малышей и полностью закроет потребность в местах. Многофункциональный молодежный культурный центр включит в себя культурно-досуговый центр, краеведческий музей, библиотеку, центр космического детского технического творчества и хореографический зал.

"Циолковский должен стать самым современным населенным пунктом Амурской области, многое здесь создается с нуля и по последнему слову техники. Космический центр должен быть удобным для тех горожан, которые здесь живут уже долгое время, а также для уникальных специалистов, которые приедут сюда строить и обслуживать космодром. Вы помните, что в сентябре совещание по развитию города Циолковский и космодрома Восточный провел у нас президент Владимир Путин. Руководство страны придает этому большое значение, поэтому мы обязаны отнестись к работе максимально ответственно", - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

О Восточном и Циолковском

ЗАТО Циолковский (бывший Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска. В городе проживают около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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