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Конкурсная комиссия выберет нового мэра Барнаула в феврале 2020 года

В комиссию войдут пять человек от парламента

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. В страе депутаты городской думы Барнаула проголосовали за объявление конкурса на должность руководителя города. Его планируется выбрать 6 февраля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Решение об объявлении конкурса принято. 33 депутата проголосовали за, и трое воздержались. Планируется, что комиссия примет решение о новом главе 6 февраля 2020 года - такое решение необходимо принять не позднее чем через полгода после сложения полномочий предыдущего главы (которое произошло 30 августа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил журналистам председатель комитета по законности и местному самоуправлению барнаульской думы Иван Огнев, от парламента в комиссию войдут пять человек. Еще пятерых назначит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Заседание конкурсной комиссии состоится 6 февраля 2020 года.

"Каждый кандидат будет порядка 15 минут презентовать свое видение развития города, как он видит деятельность главы, администрации, взаимодействие с краевой властью, гордумой. Далее конкурсная комиссия будет принимать решение. Каждый кандидат будет уведомлен - зарегистрирован он или нет, и на заседании Барнаульской гордумы не менее двух кандидатур будет внесено. Далее тайным голосовнием определится глава города", - рассказал Огнев.

Бывший глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума официально приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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