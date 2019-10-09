Конкурсная комиссия выберет нового мэра Барнаула в феврале 2020 года

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. В страе депутаты городской думы Барнаула проголосовали за объявление конкурса на должность руководителя города. Его планируется выбрать 6 февраля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Решение об объявлении конкурса принято. 33 депутата проголосовали за, и трое воздержались. Планируется, что комиссия примет решение о новом главе 6 февраля 2020 года - такое решение необходимо принять не позднее чем через полгода после сложения полномочий предыдущего главы (которое произошло 30 августа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил журналистам председатель комитета по законности и местному самоуправлению барнаульской думы Иван Огнев, от парламента в комиссию войдут пять человек. Еще пятерых назначит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Заседание конкурсной комиссии состоится 6 февраля 2020 года.

"Каждый кандидат будет порядка 15 минут презентовать свое видение развития города, как он видит деятельность главы, администрации, взаимодействие с краевой властью, гордумой. Далее конкурсная комиссия будет принимать решение. Каждый кандидат будет уведомлен - зарегистрирован он или нет, и на заседании Барнаульской гордумы не менее двух кандидатур будет внесено. Далее тайным голосовнием определится глава города", - рассказал Огнев.

Бывший глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума официально приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.