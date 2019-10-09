Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Трех леопардов планируют выпустить в дикую природу Северной Осетии весной-летом 2020 года

Сейчас животные находятся в центре разведения в Сочи

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Выпуск трех переднеазиатских леопардов (кавказских барсов), выращенных в Сочинском центре разведения, в дикую природу Северной Осетии запланирован на конец весны - начало лета 2020 года, сообщил ТАСС куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Мы рассчитываем, что новый выпуск в естественную среду обитания Северной Осетии молодых хищников пройдет в конце весны либо в начале лета. Ожидается, что это будет три барса - самка и два самца. Сейчас они подрастают в Сочинском центре разведения и входят в тот возраст, когда их можно будет выпускать в дикую природу", - сказал Алибеков.

По его словам, перед выпуском молодые хищники сдадут экзамены на умение самостоятельно охотиться и избегать человека.

Принципиально, что самцы леопарда не будут являться родственниками самке по кличке Волна, выпущенной летом 2018 года в национальном парке "Алания" в Северной Осетии, а также молодой самке, выпуск которой готовится на 2020 год. От этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем, отметил Алибеков.

"Это будут младшие братья леопарда Эльбруса, на которого возлагались определенные надежды в плане продолжения рода и след которого потеряли в конце 2018 года. Вне зависимости от того, найдется ли Эльбрус, двое новых самцов смогут составить пару Волне для размножения популяции в естественной среде обитания", - пояснил координатор проекта.

Волна, в отличие от Эльбруса, не предпринимала масштабных миграций, закрепилась в нескольких труднодоступных для человека участках, где успешно охотится на копытных, шакалов. "Волна повела себя в дикой природе как совершенная дикая особь, и это говорит о том, что процесс восстановления барсов в Осетии идет. Животные должны расселяться - это основная задача, чтобы барсы восстанавливали свою численность", - добавил собеседник агентства.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах этот хищник был полностью уничтожен человеком. В 2005 году специалистами WWF России и ИПЭЭ РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, а с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

В ходе мониторинга ученые консолидируют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпущенные в 2016 и 2018 года в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления леопарда, - это только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 леопардов.

Теги
Северный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Общая стоимость аренды городских земельных участков в Москве с начала года выросла втрое
Общая стоимость годовой аренды составила 424,9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС