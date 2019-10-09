Трех леопардов планируют выпустить в дикую природу Северной Осетии весной-летом 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Выпуск трех переднеазиатских леопардов (кавказских барсов), выращенных в Сочинском центре разведения, в дикую природу Северной Осетии запланирован на конец весны - начало лета 2020 года, сообщил ТАСС куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Мы рассчитываем, что новый выпуск в естественную среду обитания Северной Осетии молодых хищников пройдет в конце весны либо в начале лета. Ожидается, что это будет три барса - самка и два самца. Сейчас они подрастают в Сочинском центре разведения и входят в тот возраст, когда их можно будет выпускать в дикую природу", - сказал Алибеков.

По его словам, перед выпуском молодые хищники сдадут экзамены на умение самостоятельно охотиться и избегать человека.

Принципиально, что самцы леопарда не будут являться родственниками самке по кличке Волна, выпущенной летом 2018 года в национальном парке "Алания" в Северной Осетии, а также молодой самке, выпуск которой готовится на 2020 год. От этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем, отметил Алибеков.

"Это будут младшие братья леопарда Эльбруса, на которого возлагались определенные надежды в плане продолжения рода и след которого потеряли в конце 2018 года. Вне зависимости от того, найдется ли Эльбрус, двое новых самцов смогут составить пару Волне для размножения популяции в естественной среде обитания", - пояснил координатор проекта.

Волна, в отличие от Эльбруса, не предпринимала масштабных миграций, закрепилась в нескольких труднодоступных для человека участках, где успешно охотится на копытных, шакалов. "Волна повела себя в дикой природе как совершенная дикая особь, и это говорит о том, что процесс восстановления барсов в Осетии идет. Животные должны расселяться - это основная задача, чтобы барсы восстанавливали свою численность", - добавил собеседник агентства.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах этот хищник был полностью уничтожен человеком. В 2005 году специалистами WWF России и ИПЭЭ РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, а с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

В ходе мониторинга ученые консолидируют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпущенные в 2016 и 2018 года в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления леопарда, - это только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 леопардов.