Отозван законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Администрация Приморья отозвала законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов из заксобрания. Об этом в среду сообщил ТАСС председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.

"Да, есть такой факт (отзыва законопроекта - прим. ТАСС). Мы будем слушать этот вопрос на заседании комитета 14 октября", - сказал Текиев, уточнив, что на заседании должны быть озвучены причины отзыва.

Комментарием администрации ТАСС на данный момент не располагает.

В конце октября 2018 года Олег Кожемяко, занимавший тогда должность врио главы региона и избранный в декабре губернатором Приморского края, внес в региональное законодательное собрание законопроект, разрешающий прямые выборы глав муниципалитетов. Депутаты регионального парламента приняли документ в первом чтении в конце ноября. Ожидалось, что закон примут в начале 2019 года.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей. Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда соответствующий закон был принят краевым парламентом. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли соответствующие поправки к собственным нормативным актам.