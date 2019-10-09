"Лучшие люди — это дети". Учитель года — 2019 о себе, честности и своем стиле работы

"Так, как ты, работать нельзя" — говорили Ларисе в начале учительства. Но она не послушала и, скорее всего, сделала правильно

Победитель конкурса "Учитель года России — 2019", преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы "Долина знаний" Лариса Арачашвили рассказала корреспонденту ТАСС, как переезжает со съемных квартир с кипами книг, а за две с половиной недели конкурса ни разу не спала больше пяти часов в сутки. Не превратиться в Обломова Я побывал только на одном уроке Ларисы Арачашвили, но и этого хватило, чтобы убедиться: передо мной — необычный учитель. Собственно, и сама она относит себя к нестандартным педагогам. Итак, урок русского языка в 7-м классе. "Чего нет у причастия?" Поднято несколько рук, и выбранный Ларисой ученик отвечает: будущего времени. Учитель хвалит: "Супер!" И задает следующий вопрос: "Почему слово бетонный пишется с двумя "н"?" Опять несколько рук, опять жестом учитель показывает, кому отвечать, и ученица, не вставая с места, говорит, что первая буква "н" из корня слова, а вторая — это суффикс. "Класс!" — снова одобряет учитель. Работа на доске. Лариса, замечая ошибку, говорит чуть обиженно: "Слово "отражение" пишется через "а" — это словарное слово, друг мой…"

На уроке оживленно, учитель дружелюбна и даже уютна: когда дети обращаются к ней с каким-либо вопросом, она просто и по-домашнему откликается междометием "ая". "Я стараюсь быть понятной и услышанной детьми, разговаривать с ними по-современному, даже музыку слушать ту, какую они сейчас слушают, чтобы лучше понимать их. Но самое главное — быть перед ними честной. Тогда и они будут с тобой честны. Мне буквально вчера один ученик пишет СМС в 12 ночи: "А это нормально — рыдать над Обломовым?" Я ему отвечаю: "Нормально. Только пацанам не говори", — улыбается собеседница. Она призналась, что ей нравится грустная шутка — "как-то незаметно из Чацкого я превратился в Обломова". "Так вот моя цель — не превращаться в Обломова, все-таки Чацкий мне ближе", — уточнила педагог. Семейный ритуал А начиналось все, наверное, с глубокого детства. Когда в конце 1940-х годов на казаков начались гонения, семья Кудряшовых из Сталинградской области уехала в Грузию, где бабушка Ларисы 40 лет проработала учительницей русского языка и литературы в средней школе города Рустави. Конечно, отсюда же у девочки любовь к книгам, чтению, русскому языку. "Помню, был даже такой семейный ритуал — я садилась в бабушкино старое кресло, читала лет в шесть свою любимую сказку "Гадкий утенок" и смотрела в окно, ждала маму с работы, а мама работала юристом в исправительной колонии в Рустави, кстати, там же работал и мой папа, только экономистом, там они и познакомились", — рассказывает Арачашвили.

Мама и сейчас работает юристом, только в райцентре Средняя Ахтуба под Волгоградом. Лариса же, окончив девять классов в Средней Ахтубе, пошла в 10-й класс волгоградской школы-интерната для одаренных детей "Лидер". "Моим классным руководителем в "Лидере" была преподаватель русского языка и литературы Анна Александровна Селезнева. Вот в ней я впервые увидела классного современного преподавателя. Она вот такая яркая и нестандартная. Когда она на линейке вот так — не зло, не едко, а вот именно интересно, комментировала происходящее… Я еще подумала: наверное, чья-то мама, учителей таких не бывает. И тут вдруг выяснилось, что она наш педагог и даже классный руководитель! При этом она профессионал, она научила меня писать научные работы, однозначно, как педагог она дала мне очень многое. Конечно, она поздравила меня с победой на конкурсе", — улыбается победительница. "Так, как ты, работать нельзя" Сначала Лариса поступила в Волгоградский госуниверситет на редакторский факультет. Но когда на втором курсе попала на лекцию в педагогический университет, поняла, что вот это — ее.

На эту тему Жизнь школы — в вайнах. Как учитель из Кемерова стала блогером и покорила учеников

"В ВолГУ парты, столы такие чистые, гладкие, а в педуниверситете все парты исписанные. Но они исписаны цитатами классиков русской литературы. И у меня перед глазами цитата Михаила Булгакова: "Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга!" И еще цитаты из Есенина, Маяковского, переписка о том, что кто-то хочет в столовую, но она… в стихах! Маме говорю: я хочу в педагогический, она говорит: хочешь — хоти, но ВолГУ не бросай. Договорились, я осталась в ВолГУ на заочном, а в педуниверситет перевелась на очный". В первый год работы учителем старшие коллеги говорили Ларисе, что так, как она, работать нельзя. Но на втором году работы к ней подошла семиклассница и спросила: а что нужно читать, чтобы быть как вы? "И вот после этого я решила: пускай вынесут меня из образования вперед ногами, но буду такой, какая есть, потому что это классно, когда ребенок увидел в тебе что-то, чему хочется подражать. Ты-то себя знаешь со всеми недостатками, но дети увидели в тебе самое хорошее, это такой стимул в работе, вы не представляете", — признается педагог.

Сейчас у 29-летней Ларисы Арачашвили уже семь лет педагогического стажа, и ее награда подтверждает, что она была права. "Лучшие люди — это дети" Как утверждает Лариса, в школе может быть что угодно, но никогда не бывает скучно. "Я работаю с самыми лучшими людьми — это дети. Они лучше, чем взрослые, — они чище, они забавнее, они веселее. Уверена, что детям не противно идти ко мне на урок, у нас происходит живое общение. Но уроки я всегда веду на высоких каблуках, это меня как-то собирает, дисциплинирует. И еще — я не добренький учитель: я ставлю двойки, и немало. Но они понимают, за что получают эти двойки. При этом я и пятерок не жалею. Наказываю? Да нет, не наказываю. Хотя… могу наказать своим невниманием. Я не урокодатель, я учитель. Если они очень сильно шумят, а делаю раз, два замечания. Если это не срабатывает, я превращаюсь в урокодателя. То есть распрямляю плечи, голос становится холодным, бесстрастным, и на детей это производит самое большое впечатление — вы так на нас сильно обиделись? У них сразу такой ужас", — рассказывает Лариса Георгиевна. За опоздание педагог тоже "наказывает", и тоже своеобразно: нужно рассказать любое стихотворение наизусть.

"Сначала они мне Агнию Барто читали, теперь сообразили, что есть короткие стихотворения — у Маяковского, Цветаевой, Пушкина. Я сижу — радуюсь, но сказала, что есть одно стихотворение, оно всего в одну строку, которое я просто как филолог знаю. Вот жду, когда они его найдут, это уже такое исследование и соревнование", — признается собеседница. Среди 120 ее старшеклассников любимчиков нет. Есть дети, которые больше проводят с ней время, но они сами приходят к своему учителю. А так, чтобы кому-то ставить четверку, а кому-то за такую же ошибку пятерку, потому что педагог как-то по-особому к нему относится, такого нет.

Лариса призналась, что в 9-м классе был один сложный ученик, который провоцировал ее, ждал, когда она "взорвется". "Как я с ним справилась? Поговорила спокойно, по-честному. Сказала: вот чего ты добиваешься? Хорошо, я "взорвусь", начну кричать, буду выглядеть отвратительно, потом я буду вести себя как нехороший человек — писать на тебя докладные, вызову родителей, пойду жаловаться, ты пройдешь это все вместе со мной, кому будет легче? Он постепенно успокоился. Так он выпустился после 9-го класса, а уже в сентябре пришел ко мне — соскучился, говорит", — улыбается Лариса. "Преступление и наказание" похоже на "Бойцовский клуб" Лариса вспоминает случай на уроке русской литературы. Изучали "Преступление и наказание". И ее ученики говорят: это очень похоже на "Бойцовский клуб" Чака Паланика, который читали полкласса. А еще они вспомнили "Заводной апельсин" Энтони Берджесса. "Хотя все это выходит за рамки школьной программы, но мы обсудили и это. Вообще, я стараюсь далеко не отходить от программы, потому что на это просто нет времени. Тем не менее часто приношу на урок дополнительные книги, рассказываю такую информацию по русской литературе, русскому языку, которой нет в учебниках, например, почему появились две точки над буквой "ё", вот что-то такое познавательное, историческое. Кстати, недавно попросила восьмиклассников собрать десять фактов из истории русского языка. Они замечательно справились. Я вот не знала, что до XVIII века восклицательный знак назывался точкой удивления. А теперь и они, и я это знаем", — рассказывает Лариса Георгиевна.

Описание Портрет, который написали ученики, особенно дорог Ларисе © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Что касается чтения книг, она считает, что книгу должны любить и читать прежде всего в семье. Но и роль учителя здесь тоже важна. Неудивительно, что победительница конкурса "Учитель года" следит за всеми книжными новинками, победителями "Букера", "Большой книги". Пробовала сама писать рассказы, но не пошло. "Я хорошо умею говорить о литературе, чувствую красоту языка, литературы, умею и люблю показывать ее детям, что для меня важнее". "У меня дома уже лет десять как нет телевизора, но фильмы и сериалы, например "Игру престолов", смотрю по интернету. Конечно, много читаю. Когда я переезжаю с одной съемной квартиры на другую, у меня кипы книг перевязанные. Мама ворчит: нет чтобы что-то путное перевозить", — снова улыбается Лариса. Наполнить себя В финале "Учитель года России — 2019" приняли участие 85 человек — лидеры региональных отборочных туров. Чтобы войти в тройку лучших педагогов страны, участники прошли шесть испытаний: "Урок", "Внеурочное мероприятие", "Мастер-класс", "Образовательный проект", "Публичная лекция" и "Разговор с министром". Два финальных этапа стали решающими.

На эту тему "С маленьким ребенком нельзя работать на результат": педагоги и психологи о детском чтении

"Безумно страшно было на последнем туре, когда я читала список жюри — ректор МГУ Виктор Садовничий, Шалва Амонашвили. Да я по книгам Амонашвили училась, а сейчас я ему должна что-то показывать. Вот это было эмоционально страшно. И оказывается, не выключили трансляцию и перед "Мастер-классом" не включили перебивку, а я этого не знала. И вот вся страна смотрела, как я 10 минут моталась по сцене туда-сюда и сама себя успокаивала. Но я своих детей учу быть смелыми, честными и идти до конца, так что и у меня не было варианта не пройти до конца эти конкурсные испытания. Я в Чечне на первом этапе конкурса не была ни на одной экскурсии, только по вайберу смотрела, как остальные конкурсанты гуляют. А я готовилась, что-то читала, вот такие вещи — ты себя наполняешь, потом выдаешь хороший результат", — рассказывает Лариса, отметив, что не следила за другими конкурсантами и не очень тесно с ними общалась.

Описание Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Лариса Арачашвили и министр просвещения РФ Ольга Васильева © Владимир Гердо/ТАСС

Как признали потом многие педагоги, "Публичная лекция" конкурсантки Арачашвили была необычной. Она остро подняла вопрос не столько обучения детей, сколько их воспитания, назвав в этом ключевой фигурой учителя. "Сегодня же все можно "прогуглить". Я не знаю столько, сколько "Гугл", а сейчас есть и онлайн-уроки. Но тогда для чего нужен учитель? А затем, что воспитывать должна личность учителя. Его поведение, как он общается с детьми. У меня 120 учеников, все они разные, и я не могу с каждым разговаривать одинаково — есть дети, на которых надо посмотреть строго и их это собирает. А есть такие, которым надо "помурчать": ну давай сделаем, вот, смотри, еще одно упражненьице, и пойдешь домой", — вспоминает об этом конкурсе Арачашвили. "Ты негуманный педагог" Когда в "Разговоре с министром" Лариса сказала, что ставит двойки за списанные работы или несделанную домашнюю работу, Амонашвили отвел ее в сторонку и сказал, что она все-таки негуманный учитель. На вопрос "почему" легендарный педагог ответил, что двойки ставить не надо. Однако Арачашвили в своей "Публичной лекции" не согласилась с мэтром педагогики. Она считает, что когда ученик пошел гулять, не сделав домашнее задание, это его осознанный поступок, за который он должен отвечать, и именно за это она и ставит двойки. Но вот позади победа в конкурсе, многочисленные поздравления и очень теплая встреча в волгоградском аэропорту после возвращения из Москвы. После всего этого Лариса вернулась в свою школу №55 "Долина знаний", отказавшись от предложения о работе в столичных школах и даже вузах.