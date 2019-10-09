В Набережных Челнах открыли бюст первому гендиректору "КамАЗа" Льву Васильеву

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Республика Татарстан/, 9 октября. / ТАСС/. Бюст первому генеральному директору завода "КамАЗ" Льву Васильеву открылся в среду в Набережных Челнах рядом с дирекцией предприятия. Мероприятие приурочили к 50-летию завода.

"В преддверии 50-летия "КамАЗа" приятное событие - мы открываем бюст великому руководителю, машиностроителю Льву Борисовичу Васильеву, Герою соцтруда. От начала до завершения пуска завода этот человек работал на этом предприятии. Это не только автомобильный завод, это город. Это и школы, и улицы, и в целом весь город был построен за это время", - сказал на церемонии открытия Рустам Минниханов.

По словам главы региона, за время работы Льва Васильева население Набережных Челнов выросло с 37 тыс. до 360 тыс. человек. Рустам Минниханов поблагодарил руководство завода за сохранение памяти о первом генеральном директоре.

"Мы в прошлом году приняли решение, что Лев Борисович достоен того, чтобы его бюст, монумент стоял рядом с дирекцией "КамАЗа", - добавил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. - Это очень интересный человек, профессионал высочайшего уровня, который в 44 года взвалил на себя ответственность за строительство с нуля такого завода, как "КамАЗ". Это была самая большая стройка в автопроме всего мира".

Особая заслуга Васильева в том, что он смог собрать большой профессиональный коллектив. Люди верили ему и приезжали в Набережные Челны, добавил Когогин. За время работы первого гендиректора завод выпустил почти 300 тыс. автомобилей. Герой Социалистического Труда Лев Борисович Васильев руководил предприятием с 1969 по 1981 год, сейчас он проживает в Москве, ему 94 года.

"КамАЗ" является крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в число ведущих мировых производителей. Его акционерами являются госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd и немецкий Daimler. Строительство завода началось в 1969 году, в 1976 году был выпущен первый автомобиль. Юбилей планируется отметить в декабре 2019 года.