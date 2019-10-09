Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Набережных Челнах открыли бюст первому гендиректору "КамАЗа" Льву Васильеву

Событие приурочили к 50-летию завода

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Республика Татарстан/, 9 октября. / ТАСС/. Бюст первому генеральному директору завода "КамАЗ" Льву Васильеву открылся в среду в Набережных Челнах рядом с дирекцией предприятия. Мероприятие приурочили к 50-летию завода.

"В преддверии 50-летия "КамАЗа" приятное событие - мы открываем бюст великому руководителю, машиностроителю Льву Борисовичу Васильеву, Герою соцтруда. От начала до завершения пуска завода этот человек работал на этом предприятии. Это не только автомобильный завод, это город. Это и школы, и улицы, и в целом весь город был построен за это время", - сказал на церемонии открытия Рустам Минниханов.

По словам главы региона, за время работы Льва Васильева население Набережных Челнов выросло с 37 тыс. до 360 тыс. человек. Рустам Минниханов поблагодарил руководство завода за сохранение памяти о первом генеральном директоре.

"Мы в прошлом году приняли решение, что Лев Борисович достоен того, чтобы его бюст, монумент стоял рядом с дирекцией "КамАЗа", - добавил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. - Это очень интересный человек, профессионал высочайшего уровня, который в 44 года взвалил на себя ответственность за строительство с нуля такого завода, как "КамАЗ". Это была самая большая стройка в автопроме всего мира".

Особая заслуга Васильева в том, что он смог собрать большой профессиональный коллектив. Люди верили ему и приезжали в Набережные Челны, добавил Когогин. За время работы первого гендиректора завод выпустил почти 300 тыс. автомобилей. Герой Социалистического Труда Лев Борисович Васильев руководил предприятием с 1969 по 1981 год, сейчас он проживает в Москве, ему 94 года.

"КамАЗ" является крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в число ведущих мировых производителей. Его акционерами являются госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd и немецкий Daimler. Строительство завода началось в 1969 году, в 1976 году был выпущен первый автомобиль. Юбилей планируется отметить в декабре 2019 года.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
"Лучшие люди — это дети". Учитель года — 2019 о себе, честности и своем стиле работы
"Так, как ты, работать нельзя" — говорили Ларисе в начале учительства. Но она не послушала и, скорее всего, сделала правильно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС