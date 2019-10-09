Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Космокурс" планирует отправить туристов в космический полет без скафандра

Предполагается, что туристам хватит воздуха с Земли

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская компания "Космокурс", которая развивает в России частный космический туризм, планирует отправлять пассажиров в суборбитальный космический полет без скафандра. Об этом в четверг сообщил ТАСС ее гендиректор Павел Пушкин.

"Мы посылали материал в Роскосмос по планируемым полетам, в котором скафандр отсутствует", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, со стороны госкопрорации по этому поводу "конкретных замечаний не было", но запрошены дополнительные расчеты и уточнения, которые специалисты готовы сделать. В целом, пояснил он, совершающим полет туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек.

Сейчас "Космокурс" прорабатывает резервирование систем.

"Закладываются определенные запасы по прочности, резервируются клапаны и прочие системы, размеры элементов, при отказе которых могут возникнуть утечки", - рассказал Пушкин, подчеркнув, что подобные полеты без скафандра планируются и у зарубежных коллег - компаний Virgin Galactic и Blue Origin.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Фестиваль-школа современного искусства "Территория" открывается в Москве
В общей сложности на мероприятии представят 14 постановок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС