"Космокурс" планирует отправить туристов в космический полет без скафандра

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская компания "Космокурс", которая развивает в России частный космический туризм, планирует отправлять пассажиров в суборбитальный космический полет без скафандра. Об этом в четверг сообщил ТАСС ее гендиректор Павел Пушкин.

"Мы посылали материал в Роскосмос по планируемым полетам, в котором скафандр отсутствует", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, со стороны госкопрорации по этому поводу "конкретных замечаний не было", но запрошены дополнительные расчеты и уточнения, которые специалисты готовы сделать. В целом, пояснил он, совершающим полет туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек.

Сейчас "Космокурс" прорабатывает резервирование систем.

"Закладываются определенные запасы по прочности, резервируются клапаны и прочие системы, размеры элементов, при отказе которых могут возникнуть утечки", - рассказал Пушкин, подчеркнув, что подобные полеты без скафандра планируются и у зарубежных коллег - компаний Virgin Galactic и Blue Origin.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.