Платформу для молодых предпринимателей запустят в России в июле 2020 года

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Цифровая платформа для молодых предпринимателей будет запущена в России в июле 2020 года при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом, выступая на IV Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске во время пленарного заседания сказала руководитель представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Ольга Курилова.

"Наша задача, чтобы комфортно было вести бизнес с 14 лет, чтобы молодые предприниматели обратились к нам. И они сами решили создать свою платформу, чтобы молодые предприниматели могли стартовать, ошибаться. И агентство оказывает информационную и административную поддержку, методологическую. К следующему июлю мы запустим эту платформу", - сказала Курилова.

Она отметила, что в этом проекте АСИ видит ресурс для увеличения количества малых и средних предпринимателей в регионах.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей. Участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина, Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области.